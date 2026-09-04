Sorteggio UEFA Women's Champions League: tutte le rivali per la fase di campionato 2026/27
Tutte rivali per ciascuna delle 18 squadre della UEFA Women's Champions League.
Questo mese di settembre inizierà una nuova stagione della UEFA Women's Champions League, con 18 squadre, ciascuna delle quali giocherà sei partite (tre in casa e tre in trasferta) dal 22/23 settembre al 16 dicembre 2026.
Questo è il secondo anno con il formato della fase di campionato, con una fase aggiuntiva di play-off a eliminazione diretta (a febbraio 2027) prima dei quarti di finale (23/24 marzo; 31 marzo/1 aprile), le semifinali (1/2 maggio 2027; 8-9 maggio 2027) e la finale allo Stadion Narodowy di Varsavia (28, 29 o 30 maggio 2027).
I 18 club sono stati divisi in tre piatta, classificate in base al loro coefficiente UEFA, con il FC Barcelona, campione in carica, come prima squadra nel Pot 1. Ogni squadra affronterà due squadre per ciascun piatto, per garantire una competizione equilibrata.
Sorteggio della UEFA Women's Champions League
Dopo il sorteggio per decidere i rivali di ciascuna squadra nella fase di campionato della Women's Champions League, questi sono i risultati, tutti i rivali di ogni squadra in casa o in trasferta. Il calendario, con date e orari, sarà rivelato in un secondo momento:
Vaso uno
FC Barcelona: Arsenal (A), Bayern Monaco (A), Paris FC (H), Roma (A), Servette (H), HB Køge (A)
OL Liones: Chelsea (A), Arsenal (A), BK Häcken (H), Juventus (A), Inter Milan (H), Servette (A)
Chelsea: Paris Saint-Germain (H), OL Lionnes (A), Roma (H), BK Häcken (A), Austria Wien (H), OH Leuven (A)
Bayern Monaco: FC Barcelona (A), Paris Saint-Germain (A), Real Madrid (H), Benfica (A), Man City (H), Austria Wien (A)
Arsenal: OL Lyonnes (A), FC Barcelona (A), Benfica (H), Paris FC (A), Hb Køge (H), Inter (A)
Paris Saint-Germain: Bayern Monaco (A), Chelsea (A), Juventus (A), Real Madrid (A), OH Leuven (H), Man City (A)
Vaso due
Real Madrid: Paris Saint-Germain (A), Bayern Monaco (A), Paris FC (H), Roma (A), Inter (H), Man City (A)
Juventus: OL Lionnes (A), Paris Saint-Germain (A), Benfica (H), BK Häcken (A), OH Leuven (H), Austria Wien (A)
BK Häcken: Chelsea (A), OL Lyonnes (A), Juventus (H), Paris FC (A), Man City (H), Inter (A)
Roma: FC Barcelona (A), Chelsea (A), Real Madrid (H), Benfica (A), Servette (H), OH Leuven (A)
Benfica: Bayern Monaco (A), Arsenal (A), Roma (H), Juventus (A), Austria Wien (A), HB Køge (A)
Paris FC: Arsenal (A), FC Barcelona (A), BK Häcken (A), Real Madrid (A), HB Køge (H), Servette (A)
Vaso tre
Man City: Paris Saint-Germain (A), Bayern Monaco (A), Real Madrid (H), BK Häcken (A), Austria Wien (H), Inter (A)
OH Lovanio: Chelsea (a testa verde), Paris Saint-Germain (a), Roma (a casa), Juventus (a punta), apertura apertura Køge (a casa), Servette (a)
HB Køge: FC Barcelona (A), Arsenal (A), Benfica (H), Paris FC (A), Servette (H), OH Leuven (A)
Austria Wien: Bayern Monaco (A), Chelsea (A), Juventus (H), Benfica (A), Inter (H), Man City (A)
Inter: Arsenal (A), OL Lyonnes (A), BK Häcken (H), Real Madrid (A), Man City (H), Austria Wien (A)
Servette: OL Lionnes (A), FC Barcelona (A), Paris FC (H), Roma (A), OH Leuven (H), HB Køge (A)