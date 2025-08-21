Sospettato di omicidio arrestato dopo il ritrovamento di corpi nella Senna

HQ

Le ultime notizie sulla Francia . Il 20 agosto la polizia francese ha arrestato un giovane in relazione a una serie di sospetti omicidi dopo che diversi corpi sono stati estratti dalla Senna a Parigi il 13 agosto.

La procura di Créteil ha dichiarato a Le Monde: "Un uomo è stato arrestato questa mattina con l'accusa di omicidi multipli presso la sede della brigata criminale della polizia giudiziaria di Parigi". L'arresto è stato riportato per la prima volta da Le Parisien.

La scoperta è iniziata quando un passeggero ha individuato un cadavere in acqua, portando le autorità a scoprirne altri tre nelle vicinanze. Alcune delle vittime mostravano segni di violenza, mentre altre sono state trovate in uno stato avanzato di decomposizione, rendendo difficile l'identificazione.

Gli investigatori ritengono che uno dei morti fosse un residente locale, ma il resto rimane un mistero. Il sospetto è ora sotto interrogatorio mentre i pubblici ministeri ricostruiscono quello che potrebbe essere uno dei casi più inquietanti nella capitale negli ultimi anni, quindi restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.