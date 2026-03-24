Sospetti incidenti di droni in Lituania vicino al confine con la Bielorussia

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La Lituania afferma che un presunto drone è entrato nel suo spazio aereo e si è schiantato in un lago ghiacciato vicino al confine con la Bielorussia, provocando una revisione della sicurezza.

Secondo l'esercito lituano, si ritiene che i detriti trovati intorno a un buco nel ghiaccio provengano dal drone. Un filmato diffuso dall'emittente nazionale LRT ha catturato un ronzio seguito da un'esplosione, con frammenti visti volare nell'aria.

I funzionari militari affermano che l'origine più probabile del drone è la Bielorussia, data la vicinanza del luogo dell'incidente, a circa 20 km dal confine. Tuttavia, finora non sono stati rilevati esplosivi sulla scena.

Valice di frontiera tra Bielorussia e Lituania // Shutterstock

Il Primo Ministro Inga Ruginienė ha convocato una riunione d'emergenza della commissione per la sicurezza nazionale per valutare la situazione.

L'incidente contribuisce all'aumento delle tensioni nella regione. La Lituania, membro della NATO, ha precedentemente richiesto difese aeree più forti dopo incursioni simili con droni nel 2025.

La causa di questo incidente è ancora sotto indagine.