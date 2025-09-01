Sospetto arrestato per la sparatoria mortale del politico ucraino Andriy Parubiy

HQ

Le ultime notizie sull'Ucraina . Le autorità ucraine hanno arrestato un uomo accusato di aver ucciso Andriy Parubiy, un noto personaggio politico che è stato ucciso a Lviv durante il fine settimana (se non hai familiarità con questa storia, puoi saperne di più qui).

Gli investigatori dicono che l'attacco è stato pianificato, con l'assalitore che si è travestito da corriere prima di effettuare l'imboscata. Ora sappiamo che il sospetto è stato successivamente catturato in una regione vicina dopo un'intensa ricerca, e le prime testimonianze sono già state raccolte.

Il presidente Volodymyr Zelensky ha confermato che i pubblici ministeri stanno perseguendo misure investigative urgenti, mentre i funzionari hanno elogiato le forze dell'ordine per la loro rapida risposta. Resta da vedere quali ulteriori dettagli emergeranno sul movente alla base, quindi restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.