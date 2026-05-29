Sospetto austriaco di attacco terroristico a Taylor Swift condannato a 15 anni di carcere

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Un paio di anni fa, quando Taylor Swift stava ancora viaggiando per il mondo per il suo tour record Eras, la pop star era prevista per ospitare diversi concerti nella capitale austriaca Vienna, ma alla fine ha dovuto cancellare gli spettacoli a causa di quello che è stato poi ritenuto un potenziale attacco terroristico.

Pochi giorni prima che il concerto fosse previsto, le autorità austriache arrestarono un uomo considerato Beren A (a causa delle leggi sulla privacy austriache, il suo vero nome non è stato comunicato), tutto a seguito di una soffiata della CIA secondo cui stava pianificando un attacco jihadista contro un concerto allo stadio Ernst Happl di Vienna. Fortunatamente, l'attacco fu sventato e nessuno rimase ferito.

Beren A è stato recentemente processato per queste azioni, con il procedimento giudiziario iniziato a fine aprile e con piani per la conclusione del processo prima della conclusione di maggio. Questo è successo e sappiamo, secondo BBC News, che Beren A è stato condannato a 15 anni di carcere per una serie di reati legati al terrorismo.

Tutto ciò è accaduto quando Arda K, un altro individuo accusato di far parte di un gruppo jihadista allineato con lo Stato Islamico, è stato condannato a 12 anni di carcere per altri reati legati al terrorismo, anche se Arda K non era coinvolto nell'attacco previsto per il concerto dello Swift.