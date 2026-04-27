Sospetto bianco House sparatore previsto per essere incriminato oggi in tribunale

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Durante il fine settimana, la capitale degli Stati Uniti è stata scossa quando un sospetto sparatore si è infiltrato alla Casa Bianca durante la Cena dei Corrispondenti, apparentemente con l'intento di prendere di mira il presidente Donald Trump.

L'individuo non è mai arrivato dal Presidente poiché è stato fermato e fermato dagli agenti, ma ciò non ha impedito a Trump di essere evacuato rapidamente dalla cena finché la situazione non fosse stata risolta.

L'incidente è avvenuto sabato 25 aprile, ma a tardi oggi, il 27 aprile, si prevede che il sospettato sparatorio, Cole Tomas Allen, 31 anni, sarà incriminato in tribunale. Secondo BBC News, Allen è detenuto presso un Dipartimento di Polizia Metropolitana nel nord-ovest di Washington DC ma è destinato a essere trasferito in un centro di detenzione nel sud-est della città, dopo essere stato accusato di aggressione a un agente federale, uso di arma da fuoco durante un reato di violenza e altre incriminazioni che saranno presentate più tardi oggi.