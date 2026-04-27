Sospetto bianco House sparatore previsto per essere incriminato oggi in tribunale
Si pensava che Cole Tomas Allen, 31 anni, stesse prenendo di mira il presidente Donald Trump durante l'evento di sabato sera.
Durante il fine settimana, la capitale degli Stati Uniti è stata scossa quando un sospetto sparatore si è infiltrato alla Casa Bianca durante la Cena dei Corrispondenti, apparentemente con l'intento di prendere di mira il presidente Donald Trump.
L'individuo non è mai arrivato dal Presidente poiché è stato fermato e fermato dagli agenti, ma ciò non ha impedito a Trump di essere evacuato rapidamente dalla cena finché la situazione non fosse stata risolta.
L'incidente è avvenuto sabato 25 aprile, ma a tardi oggi, il 27 aprile, si prevede che il sospettato sparatorio, Cole Tomas Allen, 31 anni, sarà incriminato in tribunale. Secondo BBC News, Allen è detenuto presso un Dipartimento di Polizia Metropolitana nel nord-ovest di Washington DC ma è destinato a essere trasferito in un centro di detenzione nel sud-est della città, dopo essere stato accusato di aggressione a un agente federale, uso di arma da fuoco durante un reato di violenza e altre incriminazioni che saranno presentate più tardi oggi.