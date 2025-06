Sospetto terrorista nell'attentato incendiario di Boulder (Colorado) Un uomo ha ferito diverse persone durante una veglia filo-israeliana, provocando un'indagine federale sul terrorismo.

HQ Le ultime notizie sugli Stati Uniti . Le autorità del Colorado stanno indagando su un incidente violento a Boulder come un possibile atto di terrorismo dopo che un uomo ha interrotto un raduno con ordigni incendiari domenica, ferendo più persone.

Potresti essere interessato: Due membri del personale dell'ambasciata israeliana uccisi fuori dal museo DC.

I testimoni hanno descritto caos e gravi ustioni tra i partecipanti, mentre le forze dell'ordine hanno rapidamente preso in custodia il sospetto. I funzionari dicono che l'attacco sembrava prendere di mira la comunità ebraica e ha seguito un simile assalto mortale a Washington poche settimane prima. Sospetto terrorista nell'attentato incendiario di Boulder (Colorado) // Shutterstock