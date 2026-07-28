Soul e Toy Story 4 lo scrittore Peter Tieryas afferma che Pixar è sempre aperta a correre rischi

Peter Tieryas è uno degli scrittori più sfaccettati della nostra epoca. Ha lavorato su film, videogiochi, romanzi, animazione e altro ancora. Ha lavorato con alcuni dei nomi più grandi e studi più grandi, tra cui Pixar. Con Toy Story 5 appena uscito al cinema quando abbiamo parlato con Tieryas al Celsius 232, non abbiamo potuto fare a meno di chiedergli del suo periodo nel leggendario studio di animazione.

"Una delle cose che devo dire su Pixar è che è uno dei posti migliori in cui lavorare, senza dubbio," disse Tieryas. "La comunicazione è meravigliosa, tutti lavorano insieme così bene e sono molto aperti. E quindi puoi parlare con il direttore quando vuoi, darmi il tuo feedback... Lì, basta proporlo direttamente al regista. E i registi sono molto competenti sugli aspetti tecnici, che anche loro erano molto diversi da ciò a cui ero abituato."

Molto di ciò che rendeva speciale Pixar, insieme alla sua organizzazione, era la disponibilità dello studio a correre rischi, secondo Tieryas. "L'attenzione è essere il più creativi possibile. Ti senti sempre a posto a fallire. Penso che sia una cosa molto importante con la creatività, è che qualunque cosa tu stia facendo, ad esempio c'è una proprietà intellettuale consolidata, potresti dire, oh, questo va un po' contro quello che dicevo prima, ma potresti avere paura di correre rischi. Mentre nell'ambiente che Pixar incoraggia, va bene correre il rischio, e potrebbero non usarlo, ma sono comunque aperti a provarlo. E quel senso di sperimentazione e creatività, credo, è ciò che rende Pixar così affascinante, e il fatto che siano sempre disposti ad adattarsi e cambiare."

Tieryas ha lavorato su Toy Story 4 e Soul durante il suo periodo alla Pixar, ma da allora è andato oltre. Se vuoi sentire di più sulle sue prossime opere, così come sui suoi romanzi, giochi e altro ancora, dai un'occhiata all'intervista completa qui sotto: