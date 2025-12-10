Soundgrass è un gioco di puzzle esplorativo basato sul suono

Durante Day of the Devs, uno dei titoli più interessanti a apparire è stato il puzzle atmosferico e ambientale noto come Soundgrass. Proviene da uno studio di sviluppo omonimo, Soundgrass Studio, questo titolo è un puzzle esplorativo e narrativo in cui l'obiettivo, nella sua forma più semplice, è determinare il significato della coscienza.

L'idea sarà di avventurarsi e orientarsi su un pianeta alieno dove le piante emettono suoni. Usando l'atmosfera e i rumori, e i sistemi di luci accattivanti, dovrai muoverti e usare il tuo Spheres di Sound e Light per interagire con il mondo e risolvere puzzle complessi.

Con elementi di sopravvivenza incorporati sopra questo, dovrai gestire risorse, come il carburante del jetpack, per muoverti e proseguire, catalogando e ricordando come ogni specie di pianta produca meccaniche sonore diverse che potrebbero essere utili in una sfida puzzle.

Al momento, non è prevista una data di lancio per Soundgrass, poiché tutto ciò che sappiamo è che il progetto è in sviluppo su Unreal Engine 5 e che arriverà su PC prima o poi.