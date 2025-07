Soundwave riceve il trattamento LEGO

HQ

LEGO ha presentato ufficialmente il suo primo set Decepticon, nientemeno che Soundwave. Seguendo le orme (e le dimensioni) dei precedenti kit Optimus Prime e Bumblebee, Soundwave viene fornito con ben 1.505 pezzi, è alto quasi 33 cm e ha il prezzo più alto di sempre per un set LEGO Transformers: $ 190. Una buona fetta di quel costo probabilmente va al mattoncino degli effetti sonori incluso.

Proprio come le sue controparti Autobot, Soundwave può trasformarsi da robot a lettore di cassette, senza bisogno di smontaggio. Il personaggio è dotato di articolazioni articolate per una posa dinamica e viene fornito con accessori come un razzo a spalla e un blaster laser.

Ciò che distingue davvero Soundwave, tuttavia, è il mattone sonoro di cui sopra. LEGO è il primo utilizzo in assoluto del suono in un set Transformers, riproduce una varietà di frasi autentiche e clip musicali tratte direttamente dal classico cartone animato degli anni '80. Inoltre, il set include anche Ravage e Laserbeak, due servitori che si trasformano in cassette e si adattano perfettamente allo scomparto toracico di Soundwave.

I LEGO Insider ottengono l'accesso anticipato al set a partire dal 1° agosto, mentre la versione generale arriverà sugli scaffali il 4 agosto.

Tentato?