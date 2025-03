South of Midnight è diventato oro

HQ

Ci sono alcuni grandi giochi che faranno il loro arrivo il mese prossimo, ma per Xbox forse non c'è esempio più grande di quello di Compulsion South of Midnight. Il gioco d'azione e avventura ambientato in un mondo ispirato al profondo sud americano verrà lanciato su PC e Xbox Series X/S l'8 aprile (come lancio del primo giorno il Game Pass ), e con l'avvicinarsi di ciò, è stato appena rivelato che il gioco è diventato oro ed è pronto per il lancio.

Come confermato in un post di Xbox Wire, ci è stato detto che il gioco ha raggiunto il traguardo di sviluppo "oro" e che questo è in linea con la colonna sonora del titolo resa disponibile sui servizi di streaming musicale.

In particolare, il post Xbox Wire aggiunge: "South of Midnight era appena diventato oro, con lo sviluppo completato prima della data di uscita globale del gioco dell'8 aprile".

Quindi, se avevi motivo di dubitare che South of Midnight subirà un ritardo dell'ultimo minuto e mancherà la data di lancio prevista, puoi stare tranquillo ora.

Effettuerai il check-out South of Midnight il mese prossimo?