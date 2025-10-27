South of Midnight "mostra che queste storie sono volute, necessarie e necessarie", spiega l'attrice di Hazel Adriyan Rae

HQ

È quasi la stagione dei premi per lo spazio dei videogiochi. Tra la fine di novembre e l'inizio di aprile, vengono ospitati molti dei più grandi spettacoli e cerimonie, con il Golden Joysticks che si svolge in circa un mese e poi viene seguito a breve da The Game Awards e così via, prima di terminare tipicamente con il BAFTA Games Awards in primavera.

Come parte del prossimo show, abbiamo recentemente avuto il piacere di parlare con Adriyan Rae, che molti di voi conosceranno e riconosceranno come la persona dietro il protagonista di South of Midnight, Hazel. Rae è in lizza per un premio Best Lead Performer, contro alcuni nomi famosi del settore come Troy Baker per i suoi sforzi come Indiana Jones e Jennifer English come Maelle in Clair Obscur: Expedition 33.

Rae è anche l'unica candidata nera nella categoria quest'anno, e quando ha parlato di questo e di cosa significa per lei essere riconosciuta in questa cerimonia, ha spiegato quanto segue.

"Questo sarà il mio primo premio che abbia mai vinto. Sono stato nominato per un altro premio, ma amico, cosa significherebbe? Il mondo. Non perché, non perché mi guardi. Ma perché per questo ruolo in particolare, la mia defunta zia, l'intero viaggio personale di tutto questo", spiega Rae in riferimento alle circostanze divine che l'hanno portata a scegliere per il ruolo di Hazel.

"E poi l'inclusione della diversità, la rappresentazione che South of Midnight porta, per me vincere qualcosa in questo, per metterlo in una piattaforma ancora più grande, ancora più persone... E la storia ha risuonato con il fatto che molte persone mostrano che queste storie sono volute, necessarie e necessarie, e dovremmo raccontarne di più e dovremmo ritrarle in modo autentico con protagoniste femminili nere e protagoniste diverse, non solo lo stesso tipo di protagoniste che si vedono sempre, e va bene perché risuonerà con le persone. Quindi questo è ciò che significherà il mondo per me, perché nel quadro più ampio e questa cosa è molto più grande di me, spingerebbe davvero il movimento in avanti".

Non perdetevi la nostra intervista completa con Rae qui sotto, dove ci racconta anche del suo precedente lavoro su quella che sicuramente suona come una delle passate iterazioni di BioShock 4. E non dimenticare di votare per Rae nei Golden Joysticks.