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South of Midnight
South of Midnight porta a casa il premio principale ai Games for Change 2026
È stata rivelata l'elenco completo dei premi.
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Poco più di un mese fa, l'organizzazione no-profit Games for Change ha condiviso l'elenco completo delle categorie e dei candidati per la cerimonia di premiazione 2026 che avrebbe ospitato a New York il 21 luglio. Questa cerimonia è appena giunta al termine, il che significa che ora conosciamo i vari vincitori dei trofei nelle 14 categorie.
Per l'evento di quest'anno, non ci sono stati vincitori multipli, con il trofeo più alto andato a Compulsion Games per South of Midnight, mentre il titolo d'azione-avventura creativa ha ricevuto il premio Esperienza dell'Anno. Per il resto, c'erano diversi nomi familiari, tra cui Roger, Consume Me, EA Sports FC 26 e altri.
L'elenco completo dei vincitori è disponibile qui sotto.
Esperienza dell'anno:
- South of Midnight
Il meglio nell'empowerment della comunità:
- Ribottato
Migliori per l'impatto ambientale:
- Faceminer
Il meglio in salute e benessere:
- ARWell Pro
Il meglio in impatto:
- E Roger
Il meglio nell'apprendimento:
- I Fascicoli Più Oscuri
Il meglio in XR e media emergenti:
- Un lungo addio
Miglior narrazione:
- Consumami
Miglior progetto basato su piattaforme:
- Pianificatori dei pianeti
Miglior gioco da tavolo o da tavolo per impatto:
- Ciclo do Poder / Ciclo del Potere
Premio Vanguard:
- Jean Panattoni
Premio per la Leadership del Settore:
- Quella compagnia di giochi
Premio di donazione:
- SpecialEffect
Premio per l'Accessibilità:
- EA Sports FC 26