Gamereactor

  •   Italiano

Accedi
Gamereactor
news
South of Midnight

South of Midnight porta a casa il premio principale ai Games for Change 2026

È stata rivelata l'elenco completo dei premi.

HQ

Poco più di un mese fa, l'organizzazione no-profit Games for Change ha condiviso l'elenco completo delle categorie e dei candidati per la cerimonia di premiazione 2026 che avrebbe ospitato a New York il 21 luglio. Questa cerimonia è appena giunta al termine, il che significa che ora conosciamo i vari vincitori dei trofei nelle 14 categorie.

Per l'evento di quest'anno, non ci sono stati vincitori multipli, con il trofeo più alto andato a Compulsion Games per South of Midnight, mentre il titolo d'azione-avventura creativa ha ricevuto il premio Esperienza dell'Anno. Per il resto, c'erano diversi nomi familiari, tra cui Roger, Consume Me, EA Sports FC 26 e altri.

L'elenco completo dei vincitori è disponibile qui sotto.

Esperienza dell'anno:


  • South of Midnight

Il meglio nell'empowerment della comunità:


  • Ribottato

Migliori per l'impatto ambientale:


  • Faceminer

Il meglio in salute e benessere:


  • ARWell Pro

Il meglio in impatto:


  • E Roger

Il meglio nell'apprendimento:


  • I Fascicoli Più Oscuri

Il meglio in XR e media emergenti:


  • Un lungo addio

Miglior narrazione:


  • Consumami

Miglior progetto basato su piattaforme:


  • Pianificatori dei pianeti

Miglior gioco da tavolo o da tavolo per impatto:


  • Ciclo do Poder / Ciclo del Potere

Premio Vanguard:


  • Jean Panattoni

Premio per la Leadership del Settore:


  • Quella compagnia di giochi

Premio di donazione:


  • SpecialEffect

Premio per l'Accessibilità:


  • EA Sports FC 26

South of Midnight

Testi correlati

0
South of Midnight Score

South of Midnight

RECENSIONE. Scritto da Ben Lyons

Compulsion offre una grande premessa creativa che purtroppo manca quando si tratta di gameplay.



Caricamento del prossimo contenuto