South of Midnight porta a casa il premio principale ai Games for Change 2026

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Poco più di un mese fa, l'organizzazione no-profit Games for Change ha condiviso l'elenco completo delle categorie e dei candidati per la cerimonia di premiazione 2026 che avrebbe ospitato a New York il 21 luglio. Questa cerimonia è appena giunta al termine, il che significa che ora conosciamo i vari vincitori dei trofei nelle 14 categorie.

Per l'evento di quest'anno, non ci sono stati vincitori multipli, con il trofeo più alto andato a Compulsion Games per South of Midnight, mentre il titolo d'azione-avventura creativa ha ricevuto il premio Esperienza dell'Anno. Per il resto, c'erano diversi nomi familiari, tra cui Roger, Consume Me, EA Sports FC 26 e altri.

L'elenco completo dei vincitori è disponibile qui sotto.

Esperienza dell'anno:



South of Midnight



Il meglio nell'empowerment della comunità:



Ribottato



Migliori per l'impatto ambientale:



Faceminer



Il meglio in salute e benessere:



ARWell Pro



Il meglio in impatto:



E Roger



Il meglio nell'apprendimento:



I Fascicoli Più Oscuri



Il meglio in XR e media emergenti:



Un lungo addio



Miglior narrazione:



Consumami



Miglior progetto basato su piattaforme:



Pianificatori dei pianeti



Miglior gioco da tavolo o da tavolo per impatto:



Ciclo do Poder / Ciclo del Potere



Premio Vanguard:



Jean Panattoni



Premio per la Leadership del Settore:



Quella compagnia di giochi



Premio di donazione:



SpecialEffect



Premio per l'Accessibilità: