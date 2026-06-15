South of Midnight studio sembra sul blocco a pezzi

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La ristrutturazione continua su Xbox e, secondo nuovi rapporti, ci sono piani per chiudere Compulsion Games, il team dietro South of Midnight, Contrast e We Happy Few. Microsoft non ha ancora rilasciato una dichiarazione ufficiale, ma i negoziati sarebbero in corso a porte chiuse.

In totale, questo riguarda circa un centinaio di dipendenti e, purtroppo, arriva poco dopo che lo studio cercava attivamente nuovi talenti per un progetto completamente nuovo. La responsabile di Xbox, Asha Sharma, ha personalmente elogiato Compulsion per il loro lavoro su South of Midnight, tra gli altri titoli, e ha sottolineato come il gioco sia un perfetto esempio delle esperienze fantastiche che Xbox vuole offrire.

"Le cose principali a cui pensiamo sono che vogliamo fare grandi partite. Mi sembra che ogni giorno ci sia qualcosa di meraviglioso lì"

La notizia arriva a seguito di voci su nuovi licenziamenti massicchi, che alcuni descrivono come "un imminente bagno di sangue" in cui nessuno studio o squadra è completamente al sicuro.