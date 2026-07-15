South of Midnight sviluppatore Compulsion Games che si avvicina per collaborare con altri studi

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Con diversi studi che hanno lasciato l'ombrello di Xbox Game Studios nelle ultime settimane, ci aspettiamo un periodo di grande transizione per titoli come Ninja Theory, Double Fine, Undead Labs e Compulsion Games. Lo sviluppatore South of Midnight sta già cercando le sue prossime opportunità, anche se sembra che non svilupperà un nuovo gioco da solo.

Come riportato da Compulsion Games su LinkedIn, lo sviluppatore sta cercando di collaborare e supportare altri studi in questo momento. "Invitiamo i partner a sfruttare il talento e la creatività del team premiato dietro Sought of Midnight," si legge nel post. "Siamo entusiasti di sostenere lo sviluppo di esperienze memorabili che coinvolgano e intrattengono i giocatori di tutto il mondo."

Compulsion quindi difficilmente realizzerà un progetto completamente autonomo, il che è comprensibile considerando che non ha più il sostegno di un gigante come Xbox. Supportare lo sviluppo di un altro gioco potrebbe non essere il modo per creare qualcosa che sia unico in Compulsion, ma se dovesse mantenere lo studio a galla, sarà sicuramente una strategia solida per il prossimo futuro.