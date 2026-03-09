South of Midnight uscirà su PS5 e Switch 2 alla fine di marzo

HQ

Non passerà molto tempo prima che uno degli esclusivi più recenti di Xbox perda i suoi rigidi legami con la piattaforma, dato che South of Midnight di Compulsion Games arriverà su PS5 e Nintendo Switch 2 entro la fine di questo mese.

Previsto per il lancio sulle due piattaforme rivali il 31 marzo, sarà poco meno di un anno di esclusività pura per console Xbox, dato che South of Midnight ha debuttato originariamente su PC e Xbox Series X/S l'8 aprile 2025.

Se non hai ancora giocato a South of Midnight e sei curioso dell'avventura di Hazel in un regno ispirato al folklore del profondo Sud americano, puoi leggere la nostra recensione dedicata al gioco e anche scoprire come la doppiatrice di Hazel abbia vissuto "circostanze divine" nel ruolo del progetto.