South Park ai creatori non piacciono né i guerrieri svegli né la follia MAGA

Al giorno d'oggi, la sinistra e la destra spesso inveiscono contro la censura e la cancel culture, con entrambe le parti che affermano di essere a favore dell'apertura e accusano i loro avversari di voler mettere a tacere il dibattito. Allo stesso tempo, però, stranamente vogliono impedire ai loro avversari di esprimere le loro opinioni in vari modi, ma non riescono a vedere l'ironia in questo.

Una serie che è riuscita a navigare indenne nel clima insidioso del dibattito, nonostante abbia inflitto duri colpi a tutte le parti, è South Park . I creatori di film e serie stanno diventando sempre più cauti, mentre i creatori di South Park sembrano fare l'esatto contrario. E mentre spesso ricevono critiche da una parte, di solito vengono amati di nuovo poco dopo quando rivolgono la loro attenzione a qualcun altro.

Questa stagione, come molte altre cose nei media, è stata dominata dal presidente Trump. E se avete seguito lo show, sapete che ha dato schiaffi peggio che mai, portando molti a chiedersi come possano continuare come fanno in questo clima mediatico. Ora, uno dei creatori di South Park, Trey Parker, commenta il loro approccio in un'intervista con Variety:

"È come se il governo ti fosse in faccia ovunque guardi. Che si tratti del governo vero e proprio o di tutti i podcaster e di TikTok e YouTube e tutto il resto, ed è tutto politico e politico perché è più che politico. È cultura pop".

Oggi i critici di Trump festeggiano questo, ma qualche anno fa era la cultura woke ad essere attaccata senza pietà, e allora il tono era diverso, con la destra che tendeva invece ad esultare:

"Siamo solo ragazzi molto medi. Prendiamo in giro tutti gli estremisti di qualsiasi tipo. L'abbiamo fatto per anni con la cosa woke. È stato esilarante per noi. E questo è esilarante per noi".

È fiducioso che South Park sopravviverà all'amministrazione Trump, concludendo che questa è solo una fase e che le cose torneranno di nuovo in futuro:

"Sai, il prossimo anno sarà diverso. Se c'è una cosa che sappiamo, è che il nostro spettacolo sarà molto più lungo di quello [dell'amministrazione Trump]. Quindi, per ora dobbiamo solo farlo".

Cosa ne pensi dell'approccio esplicitoSouth Park dei creatori Matt Stone e Trey Parker nel criticare quelle che percepiscono come assurdità, indipendentemente dall'affiliazione politica?