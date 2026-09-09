South Park segue i cambi di nome America First di Donald Trump rinominandolo in "South America"

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Se hai tenuto d'occhio il dipartimento World News di Gamereactor, saprai bene che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sta lavorando ultimamente per rinominare alcuni importanti monumenti geografici con un nome più americanizzato. Questo è iniziato quando è stata presa la decisione di adattare il Golfo del Messico al Golfo d'America, seguito più recentemente dal passaggio del Lago Ontario a Lago America. Sembrano persino esserci suggerimenti secondo cui lo stato del New Mexico potrebbe eventualmente diventare la Nuova America...

È anche chiaro che questi cambiamenti raramente sono usciti dagli Stati Uniti d'America, poiché la maggior parte dei paesi li considera ancora con i loro nomi 'originali', anche se Google e Apple, tra gli altri, hanno rinominato le località per i residenti negli USA.

Per approfondire ulteriormente questa situazione, e nel loro continuo sforzo di parodiare e prendere in giro l'amministrazione Trump, il creatore di South Park, Trey Parker, e Matt Stone hanno annunciato un cambiamento importante in arrivo anche per South Park. In particolare, la serie sarà rinominata, riflettendo le recenti mosse di Trump.

"Ispirati dal coraggio e dal patriottismo di Apple e Google, stiamo cambiando il nome di South Park in SUD AMERICA. Vogliamo ringraziare in particolare la nostra società madre Paramount -- una Skydance Capitolation."

Questo cambio di nome entrerà in vigore più avanti questo mese, quando South Park tornerà per la stagione 29. Va detto che probabilmente si tratta di una gag enorme che verrà affrontata nella prossima stagione della serie, quindi preparatevi a far tornare South Park al suo nome originale quando il divertimento sarà finito.