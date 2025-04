South Park tornerà con la Stagione 27 a luglio E abbiamo un primo trailer per dimostrarlo, e non preoccupatevi, non hanno sicuramente perso il loro vantaggio.

HQ Ultimamente, la nostra domanda di South Park è stata soddisfatta principalmente attraverso una serie di cortometraggi. Ma ora è quasi il momento di tornare agli episodi veri e propri, dato che la stagione 27 inizia il 9 luglio. Ora, i creatori hanno rilasciato un primo teaser trailer che mostra cosa possiamo aspettarci - e a quanto pare, come al solito, includerà eventi quotidiani interpretati nel modo molto speciale di Trey Parker e Matt Stone. Guarda il video qui sotto. HQ