Nonostante sia nato alla fine degli anni '90, ho avuto il piacere di crescere con l'anime Space Adventure Cobra e di possedere sul mio scaffale sia la versione svedese che quella giapponese dell'epica space opera. Quindi non è stata una decisione difficile da prendere quando è sorta la domanda su chi avrebbe voluto assumere la revisione Space Adventure Cobra: The Awakening. Sviluppato dallo studio francese Magic Pockets, il gioco adatta i primi dodici episodi dell'anime degli anni '80 e ora presenta Cobra in un formato nuovo e moderno, in particolare un gioco platform.

È una gradita riunione per un vecchio fan a cui viene subito prurito alle dita dopo una maratona, ma la domanda è: il gioco regge indipendentemente dall'amore nostalgico? Resta da vedere...

Una riunione affettuosa per tutti i fan.

Come accennato in precedenza, il gioco segue i primi dodici episodi della serie TV. Per chi non conosce sia l'anime che il manga, il gioco ruota attorno a Cobra, un uomo che, all'inizio del gioco, ha cancellato la memoria della sua vita precedente come cacciatore spaziale. Ma come tutti sappiamo, il passato ha una fantastica capacità di tornare e morderti nel sedere, il che è ovviamente anche il caso di Cobra, che alla fine ricade nei suoi vecchi modi di eroe d'azione nello spazio. Al suo fianco ha la sua bellissima spalla robot, conosciuta anche come Lady, e la sua iconica psychogun (o psychopistol, come veniva così simpaticamente chiamata nel doppiaggio svedese), che gli permette di sfuggire anche alle situazioni più difficili.

Una cosa che ho scoperto e apprezzato fin dall'inizio è che il gioco utilizza scene della serie TV in vari filmati per rendere la trama chiara e coerente con il materiale originale. È una reunion gradita per chiunque abbia visto la serie diverse volte, mentre immagino che renda anche più facile per i nuovi arrivati capire la trama. Le transizioni sono eleganti, anche se tutti i filmati sono di qualità inferiore rispetto alla grafica e ai dialoghi del gioco. Tuttavia, non lo vedo necessariamente come un aspetto negativo, poiché le scene sono tratte da una serie dei primi anni '80 e quindi sono naturalmente obsolete.

Tutti i filmati provengono direttamente dalla serie TV.

Al suo interno, si tratta di un gioco platform in cui l'obiettivo è quello di progredire attraverso diversi livelli, combattere nemici e boss e risolvere semplici enigmi. Le meccaniche di gioco sono semplici. Corri, salti, combatti, ti arrampichi, nuoti e spari con la tua fidata pistola pyscho per andare dal punto A al punto B. I nemici seguono lo stesso schema e purtroppo non offrono troppa varietà. Alcuni usano il combattimento corpo a corpo con vari strumenti, altri usano armi da fuoco, mentre alcuni si proteggono con scudi che devi prima attraversare usando il tuo revolver. Mentre la maggior parte vuole ucciderti, devi saltare da una piattaforma all'altra, evitando raggi laser o altri imbrogli ed eliminando le minacce lungo il percorso sotto forma di nemici e infine boss.

Nel corso del gioco, c'erano diversi segreti e tesori nascosti da trovare. Man mano che il gioco procede, sali di livello e diventi più forte. Ma trovando diversi segreti e raccogliendo tesori nascosti, acceleri notevolmente il processo. Qui, mi è piaciuto molto il fatto che ti sia stato dato un chiaro motivo per cui dovresti tornare ai vecchi livelli e trovare più segreti, poiché alla fine ha reso più facile continuare a giocare. Tuttavia, i livelli sono vari e seguono anche la narrazione della serie per la maggior parte, mentre occasionalmente incontrano enigmi diversi ma di solito relativamente semplici che nascondono uno o due segreti. Ma nonostante una certa variazione negli ambienti, vorrei comunque che il gioco avesse offerto una maggiore varietà in termini di gameplay per evitare di finire in un gameplay ripetitivo e monotono con il passare delle ore.

La musica e le ambientazioni rispecchiano la serie TV.

Sfortunatamente, il controllo non è perfetto, il che diventa evidente man mano che si procede. Per cominciare, usi il joystick sinistro sia per puntare le armi che per correre. Pertanto, sei limitato nel poter correre e mirare allo stesso tempo, il che rende molto più difficile quando succedono molte cose e vuoi fare entrambe le cose allo stesso tempo. Inoltre, mi è sembrato che il gioco fosse un po' troppo zelante quando si saltava da una sporgenza all'altra. Un millimetro troppo corto e si cadeva, il che a volte diventava molto frustrante. Tuttavia, sono un po' esigente riguardo a quest'ultimo, poiché i controlli per il resto hanno funzionato bene.

Quando si tratta di sistema sanitario, purtroppo non sono un grande fan. Man mano che vieni ferito, perdi vite che possono essere riguadagnate solo morendo o raccogliendo cuori dal nemico. A differenza di molti altri giochi del genere, la vita non viene ripristinata quando si entra in una nuova area, si affronta un boss o ai checkpoint. Né si rigenera continuamente mentre sei fuori dal combattimento. Dal momento che non puoi recuperare la vita senza uccidere i nemici, devi semplicemente aspettare di morire o fino a quando non riesci a uccidere un nemico. Per questo motivo, la maggior parte delle volte scelgo di saltare verso la morte in modo da riguadagnare la mia vita prima di iniziare un combattimento con un boss. Perché alla fine, non ci sono conseguenze negative della morte, poiché si traduce solo nel tornare a un checkpoint precedente con la mia vita ripristinata.

Un esempio perfetto di quando le cose si fanno impegnative.

Visivamente, ci sono cose che mi piacciono enormemente e cose che mi piacciono meno. Adoro l'uso della serie TV in tutti i filmati e il fatto che mantengano l'atmosfera anime nei dialoghi. Tuttavia, sento che la grafica e lo stile del gioco nel suo complesso non fanno impazzire il geek che è in me. Per un gioco che ama così chiaramente il materiale originale, penso che sia un peccato che non abbiano colto l'opportunità di creare uno stile che fosse più nella direzione dell'anime che dello stile che alla fine hanno scelto. Anche se non è un gioco brutto, ho trovato la grafica un po' noiosa, soprattutto se confrontata con tutti i filmati che hanno un fascino distinto.

In termini di suono, è evidente che la colonna sonora della serie è stata utilizzata. È riconoscibile, nostalgico e adatto alle immagini. Come lo spettacolo, è molto jazz e affascinante, anche se a volte manca un po' più di varietà in lunghezza. Quando si tratta dei doppiatori, purtroppo c'è una grande differenza di qualità. All'inizio ho scelto di avere il doppiaggio inglese, che purtroppo mi è sembrato molto legnoso. Sono stato grato che sia stato possibile passare al doppiaggio giapponese, che era significativamente migliore nelle prestazioni e nel feeling. Certo, è stato più difficile leggere tutti i dialoghi, soprattutto in combinazione con il fatto che tutto vuole ucciderti, ma ho sentito che era un male necessario per l'esperienza.

Puoi sentire l'amore per il materiale originale.

Space Adventure Cobra: The Awakening è un gioco platform accogliente e nostalgico che delizierà molti fan dell'anime. È affascinante, divertente e mostra un chiaro amore per il materiale originale. Tuttavia, ci sono cose che vorrei fossero state cambiate o fatte in modo diverso, come essere in grado di correre e mirare allo stesso tempo o offrire più varietà in termini di nemici e gameplay. Mi sarebbe piaciuto anche vedere uno stile diverso in termini di gioco stesso, ma questo è significativamente compensato dall'ampio uso di materiale della serie TV, quindi posso perdonarlo fino a un certo punto.

Per riassumere, penso che sia un buon gioco che credo possa intrattenere sia i fan della serie che i fan del genere, anche se ha bisogno di qualche messa a punto qua e là. Soprattutto, è un gioco che ci ricorda perché Cobra è ancora un eroe così iconico e senza tempo, anche se personalmente lo preferisco in formato anime. Quindi ora è semplicemente il momento di un altro rewatch.