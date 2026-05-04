Space Hulk - Resiste?

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Spesso c'è una differenza piuttosto grande nel modo in cui le miniature di Warhammer vengono rappresentate nella lore rispetto alle loro controparti da tavolo. Leggi il Codex di una fazione e rimarrai scioccato nel sapere che non hanno ancora conquistato la galassia, considerando come questo li fa sembrare la forza più potente dell'universo. Tuttavia, ci sono giochi che sembrano offrire una buona combinazione di regole classiche a lancio di dado con abbastanza rispetto al lore da non farti sentire come se una forza fosse troppo o troppo sottodimensionata.

Ecco Space Hulk, un gioco del 2013 riportato a noi tramite la nuova etichetta Warhammer Classics. Ho esaminato parecchi di questi giochi, per vedere se resistono alla prova del tempo, e Space Hulk è il gioco più recente che ho avuto la possibilità di provare finora. Prendendo il nome dal gioco da tavolo del 1989, Space Hulk ti vede comandare Space Marine Terminator mentre si muovono tra un enorme insieme di astronavi morte note come Space Hulk. Lì, minacce terribili e sconosciute si nascondono dietro ogni angolo. Da solo, nessun Genestealer è sufficiente a abbatterti, ma lasciati avvolgere nei corridoi bui di questo naufragio incredibilmente enorme, verrai abbattuto in modo sorprendentemente rapido.

Space Hulk è un gioco piuttosto semplice, soprattutto quando si affrontano solo le missioni per giocatore singolo. Ti trovi in una mappa a griglia con corridoi appena abbastanza larghi da permettere al tuo grande corpo di Terminator di passare attraverso. Poi, ti viene chiesto di completare uno o due obiettivi. Man mano che avanzi nei capitoli della storia, avrai missioni sempre più difficili, ma il succo è davvero facile da capire, anche se non conosci il gioco da tavolo o l'universo nel suo complesso. È praticamente una conversione uno a uno del gioco da tavolo, con tutta la semplicità che ne deriva. Questo può essere un svantaggio per alcuni, perché non permette strategie davvero sfumate, ma se ti piace la formula, non la vedrai cambiare ogni poche ore per ridefinire completamente il tipo di sfida che ti propone.

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Personalmente, da grande fan del lore, mi è piaciuto guardare Terminator in azione. I movimenti lenti e potenti dei carri armati svegliati mostrano come queste unità siano le specialiste di mischia più temute delle forze degli Space Marine, ma anche come possano essere eliminate se schierate nel modo sbagliato. Invincibile un minuto, squarciato come una lattina dagli artigli degli Xenos il minuto dopo. C'è un'atmosfera fantastica in Space Hulk, che ti fa sentire piuttosto vulnerabile anche se sei con l'armatura più resistente che l'Imperium possa offrire.

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Questa riedizione dell'esperienza originale include anche i DLC aggiuntivi gratuitamente, un bel bonus se vi state mettendo per la prima volta e volete ottenere tutto ciò che era offerto nel 2013. Aggiungendo tre campagne extra, i Lupi Spaziali come Capitolo giocabile per tutto il tempo e due DLC di skin, ottieni parecchio contenuto aggiunto al prezzo di £16,49 senza sconti su Steam. Non ho ancora provato tutto per vedere se il gioco valga ancora la pena, ma devo fare un ringraziamento al DLC Space Wolves per aver aggiunto un elemento aggiuntivo di rigiocabilità a Space Hulk. Provare i Terminator ispirati ai Norreni è stato uno spasso, e mi ha dato una novità di gameplay ogni volta che volevo uscire dalle ingombranti scarpe rosse dei Blood Angels.

Come molti altri giochi dell'etichetta Warhammer Classics, dove Space Hulk potrebbe essere un po' inferiore è la mancanza di multiplayer online. Ottieni molti contenuti tramite i DLC, sì, ma se volessi tuffarti nell'oscurità del Vuoto infinito con un amico tramite internet, purtroppo non puoi. C'è anche la già citata possibilità che il gameplay diventi un po' monotono, considerando la sua natura ripetitiva. Ma, se sei un fan del vecchio gioco da tavolo, o cerchi un'esperienza Warhammer che vada oltre l'azione in prima o terza persona e la strategia ampia, troverai un'esperienza tattica unica e atmosferica in Space Hulk, un gioco che regge la testa, ma che potrebbe non essere adatto a tutti.

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