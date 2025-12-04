Spaceballs 2 Le riprese sono ufficialmente concluse

HQ

Nell'estate del 2024 ci sono state molte parole a bocca aperta in tutto il mondo quando è stato confermato che Spaceballs avrebbe avuto un sequel, ancora una volta con Mel Brooks (ora 99enne) come produttore – e con gran parte del vecchio cast che tornava ai propri ruoli.

Le riprese sono iniziate a fine settembre e ora sono state girate le scene finali. Su Instagram, lo sceneggiatore e produttore Josh Gad ha annunciato che il lavoro è completato e sembra molto soddisfatto del risultato:

"Non posso credere che siamo qui. Era davvero una velocità assurda, ma questa è una conclusione ufficiale della foto di #Spaceballs2. 3 anni fa ho chiamato Mel Brooks con un'idea per un film che è stato realizzato da quarant'anni. Non potevo credere che avesse detto di sì. Ma soprattutto, non riesco a credere che siamo riusciti davvero a farcela. Questo film è stata la più grande esperienza creativa di tutta la mia vita. Non vedo l'ora di condividerlo con tutti voi."

Ora è il momento della post-produzione, inclusi montaggio ed effetti speciali, prima che Spaceballs 2 arrivi nelle sale nel 2027, in una data ancora da determinare.

Ovviamente ci mancherà John Candy nel ruolo di Barf, ma vedere Rick Moranis come Lord Elmo Oscuro, Daphne Zuniga come Regina Vespa e Bill Pullman come Lone Starr sarà sicuramente molto importante. Inoltre, lo stesso Mel Brooks riprende i suoi due ruoli come Yogurt e Presidente Skroob (leggi il nome al contrario).