Spaceballs 2 rivela il suo titolo nel primo teaser

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Quasi 40 anni fa, abbiamo visto Yogurt dirci che spera di tornare in Spaceballs 2: La ricerca di altri soldi. Anche se sarebbe stato un titolo adatto per il prossimo sequel, non è il nome che hanno scelto. Invece, è comunque molto appropriato, ma cattura qualcos'altro del film.

Basta girarci intorno, il secondo film si chiama Spaceballs 2: The New One. È stato confermato dallo stesso Mel Brooks in un nuovo teaser che potete vedere qui sotto. Brooks conferma che Spaceballs 2 non si chiama The Search for More Money, perché ha trovato i soldi e li ha in una borsa a casa sua.

Al CinemaCon, i fan hanno potuto vedere un po' di più del film, che uscirà il prossimo aprile. Nel film ci sono diverse frecciatine alla trilogia sequel di Star Wars, cosa prevedibile, insieme a una Na'Vi che fa pipì mentre Casco Oscuro guarda, una fetta di pizza chiamata Pizza the Hutt e uno yogurt con addominali. Cos'altro potresti desiderare?