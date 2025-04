SpaceX di Elon Musk guida l'offerta per lo scudo di difesa Golden Dome di Trump

HQ

Le ultime notizie sugli Stati Uniti . SpaceX di Elon Musk sta emergendo come capofila in un'offerta ad alto rischio per costruire un segmento vitale dell'ambizioso scudo di difesa missilistica Golden Dome del presidente Trump, insieme ai partner Palantir e Anduril.

La loro proposta promette di rimodellare il modo in cui il Pentagono gestisce le minacce missilistiche. Secondo le fonti, il trio prevede di schierare fino a 1.000 satelliti progettati per rilevare e neutralizzare i missili, un piano che potrebbe rendere SpaceX un attore significativo negli appalti della difesa.

Nonostante l'interesse iniziale, alcuni funzionari del Pentagono rimangono cauti riguardo al modello di abbonamento non convenzionale proposto da SpaceX, che potrebbe aggirare i tradizionali processi di approvvigionamento. Per ora, resta da vedere come si evolverà la situazione.