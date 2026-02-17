SpaceX parteciperà al concorso del Pentagono per la tecnologia dei droni autonomi

HQ

Secondo quanto riportato, SpaceX e la sua controllata xAI stanno competendo in un concorso segreto del Pentagono per sviluppare la tecnologia di sciame di droni autonomi controllata vocalmente, secondo Bloomberg News. La sfida di sei mesi da 100 milioni di dollari mira a creare sistemi in grado di tradurre comandi vocali in istruzioni digitali per controllare contemporaneamente più droni.

La competizione è organizzata dall'unità innovazione del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti. Lo sviluppo arriva dopo che SpaceX ha acquisito xAI, combinando le operazioni spaziali e di difesa di Elon Musk con la sua startup di intelligenza artificiale in vista di una prevista IPO.

SpaceX // Shutterstock

Il Pentagono ha accelerato lo sviluppo dei droni cercando al contempo modi economici per contrastare le minacce agli aerei senza pilota, in particolare durante i grandi eventi pubblici come la prossima Coppa del Mondo FIFA e le celebrazioni di America250. Gli strumenti di IA avanzati sono considerati centrali per migliorare il coordinamento e le capacità di difesa.

La partecipazione riportata segna un cambiamento rispetto alla posizione precedente di Musk. Nel 2015 ha firmato una lettera aperta che chiedeva un divieto globale delle armi autonome offensive. Tuttavia, le sue aziende hanno poi ottenuto importanti contratti di difesa legati all'IA, insieme a aziende come OpenAI e Google...