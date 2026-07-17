SpaceX probabilmente cercherà di lanciare la sua Starship la prossima settimana, dopo il decollo abortito

HQ

C'erano piani da parte di SpaceX per lanciare la navicella Starship nelle prime ore di questa mattina (per noi in Europa), in Texas, ma questa sequenza di decollo è stata interrotta all'ultimo minuto quando una manciata dei 33 motori non si è accesa, ritardando così i piani per mandare il razzo in orbita.

Il CEO Elon Musk ha affermato che il lancio posticipato probabilmente avverrà la prossima settimana, anche se una data e un orario precisi devono ancora essere stabiliti. Va notato che questo sarà il tredicesimo test di volo del razzo, quindi il team di SpaceX sarà abituato a risolvere i problemi e a completare il lancio previsto prima possibile.

Parlando del lancio abortito, Musk ha dichiarato in X: "Alcuni motori non sono partiti, attivando un aborto automatico del lancio. Ora scarico il propellente. Il prossimo tentativo di lancio, si spera, tra qualche giorno. Per essere sicuri di un buon volo, 2 Raptor verranno rimossi e sostituiti. Il momento più probabile del lancio è all'inizio della prossima settimana."