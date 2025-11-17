SpaceX segna il 500° lancio del razzo riutilizzato con il satellite Sentinel-6B

HQ

SpaceX ha lanciato con successo il satellite di mappatura oceanica Sentinel-6B dalla Vandenberg Space Force Base in California lunedì, segnando la 500ª missione orbitale dell'azienda utilizzando un booster Falcon 9 già volato. Il decollo avvenne alle 00:21 ET, con il primo stadio del razzo che tornò sano e salvo a Vandenberg per un atterraggio circa nove minuti dopo.

Sentinel-6B monitorerà i livelli globali del mare

Il satellite Sentinel-6B, parte del programma europeo di osservazione della Terra Copernicus, monitorerà con grande precisione le altezze della superficie del mare, continuando il lavoro del suo predecessore, Sentinel-6 Michael Frelich. È dotato sia di un altimetro radar dell'ESA sia di un radiometro a microonde fornito dalla NASA per migliorare la precisione delle misurazioni e del monitoraggio climatico.

La missione prevede la collaborazione tra NASA, ESA, Commissione Europea, Eumetsat, NOAA e CNES francese. Sentinel-6B opererà insieme a Michael Frelich con Sentinel-6 durante il suo primo anno, permettendo una calibrazione incrociata precisa tra i due satelliti per una maggiore affidabilità dei dati.

La presidente di SpaceX, Gwynne Shotwell, ha elogiato questo traguardo, sottolineando il ruolo dei razzi riutilizzabili nel rendere possibili frequenti voli spaziali. Ha sottolineato che questo risultato apre la strada al programma Starship, che mira a trasportare carichi e esseri umani sulla Luna, su Marte e oltre.