Spade laser, blaster e la fossa del Sarlacc: Bungie svela i dettagli a tema Star Wars Destiny 2: Renegades

HQ

Il post Light and Darkness Saga per Destiny 2 non è iniziato con un applauso scrosciante, poiché molti fan e critici hanno trovato l'espansione The Edge of Fate un po' deludente. Questo mette un po' di pressione su Bungie per le prestazioni e per le consegne quando la prossima espansione arriverà già a dicembre.

È probabile che tu abbia una certa familiarità con l'imminente Destiny 2: Renegades in quanto è la prima espansione completamente a tema Star Wars per il gioco. Verrà lanciato il 2 dicembre e ci vorranno da Guardians a Tatooine per esplorare un luogo soprannominato The Lawless Frontier, un ambiente pieno zeppo di opportunità epiche Star Wars.

Che si tratti di dirigersi verso il Sarlacc Pit ed esplorare i resti di Jabba's Sail Barge, brandire una spada laser e usarla per fare a pezzi orde di Cabal che assomigliano in qualche modo a Stormtroopers, aggiungere un blaster alla tua collezione per abbattere Dregs e persino pilotare un camminatore AT-ST per fare un breve lavoro sulle forze nemiche. Sembra che ci siano anche alcuni nuovi eroi e cattivi che fanno il loro arrivo, con il ViDoc recentemente condiviso che rivela uno scontro tra un Jedi e un Sith.

Per quanto riguarda i dettagli più precisi su Renegades, il sito web di Bungie spiega che l'espansione porterà Guardians in "una distesa inesplorata dove il potere da solo non è sufficiente. Ogni scelta comporta dei rischi e ogni alleanza ha un prezzo. Naviga in un mondo di ombre e sindacati, plasma la tua leggenda attraverso l'influenza e diventa la forza che fa pendere l'ago della bilancia.

Ci vengono promesse nuove missioni della storia che fanno avanzare il Fate Saga, un nuovo dungeon in cui dovremo dare la caccia a Dredgen Bael e infine forgiare il nostro Praxic Blade, e persino affrontare i sindacati del crimine che chiamano The Lawless Frontier casa, dove possiamo "assumere incarichi ad alto rischio e usare nuove potenti abilità per invertire la tendenza".

Destiny 2: Renegades verrà lanciato il 2 dicembre e puoi vedere il nuovo ViDoc completo qui sotto.