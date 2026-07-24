Spagna devastata dagli incendi boschivi: il governo dichiara lo stato di emergenza nazionale e richiede sostegno all'Unione Europea

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La Spagna sta attraversando una delle estati peggiori per quanto riguarda gli incendi boschivi, con oltre 130.000 ettari bruciati finora nel 2026, di cui quasi la metà sono ettari boschivi, secondo le stime di RTVE. Attualmente ci sono diversi incendi attivi, incluso uno dei più grandi degli ultimi anni, La Mierla, a Guadalajara, che ha già bruciato 35.300 ettari e che è già "stabilizzato" dopo settimane di distruzione.

Uno degli incendi più recenti, nel Sud-Ovest della Comunità di Madrid e nella provincia di Ávila, che ha già bruciato oltre 6.000 ettari e ha costretto all'evacuazione di oltre 11.000 persone, ha causato la dichiarazione di emergenza nazionale nelle regioni colpite a causa della rapida diffusione dei fronti simultanei (che si sono uniti in uno solo), e il rischio per la popolazione e l'ambiente naturale. La situazione critica ha spinto il governo, tramite l'Unità di Emergenza Militare (UME), a richiedere il sostegno dell'Unione Europea.

Come riportato da El Diario.es, la Spagna ha utilizzato il Meccanismo di Risposta Europea, cercando sostegno da altri paesi dell'Unione Europea per combattere gli incendi boschivi a Madrid e Ávila. Questo porterà all'invio di almeno quattro aerei antincendio ad ala fissa da Grecia e Italia. Gli incendi di Madrid e Ávila riceveranno supporto anche da altre regioni della Spagna.

Questa situazione non è molto diversa da quella che sta accadendo in altri paesi europei come Francia, Portogallo e Italia, aggravata da un'estate estremamente calda che diventerà la norma a causa del cambiamento climatico. All'inizio di questo mese, un incendio boschivo in Almería ha causato 13 vittime, la maggior parte dei quali turisti stranieri rimasti bloccati in una strada.