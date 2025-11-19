Spagna e Argentina giocheranno una Finalissima a marzo 2026 e potrebbero giocare più partite

HQ

La Finalissima, l'ex competizione che ha visto i recenti vincitori dell'UEFA Euro e quelli della Copa América, si giocherà nuovamente il prossimo anno, come "antipasto" per la Coppa del Mondo 2026. Sarà la quarta volta che succederà: la Francia ha battuto l'Uruguay nel 1985, l'Argentina ha battuto la Danimarca nel 1993 e, più recentemente, l'Argentina ha battuto l'Italia nel 2022.

L'edizione 2026, tra Spagna e Argentina, si giocherà allo Stadio Lusail, Qatar, il 27 marzo 2026, durante la pausa internazionale in cui si giocheranno gli ultimi play-off della Coppa del Mondo. Ma ci sarà altro: secondo As, entrambe le federazioni (la RFEF spagnola e l'AFA argentina) e entrambe le confederazioni (UEFA e CONMEBOL) stanno attualmente parlando di aggiungere un'altra partita durante la pausa internazionale.

Il piano al momento coinvolgerebbe anche l'Arabia Saudita. L'idea sarebbe che, tre giorni dopo la Finalissima, ciascuno avrebbe giocato un'amichevole contro Arabia Saudita e Qatar. Chi affronterà chi è da dibattere: riferiscono che il Qatar sta ancora spingendo per ospitare la Finalissima nel loro paese, ma in teoria sarà il Qatar il paese a ospitare questa partita, che vedrà Leo Messi e Lamine Yamal per la prima volta, e molto probabilmente l'unica volta...