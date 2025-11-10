Spagna e Stati Uniti si contendono i primi posti ai Campionati del Mondo di Warhammer 2025

HQ

I Campionati Mondiali di Warhammer si sono conclusi e, dopo giorni di accesa competizione ad Atlanta, abbiamo i nostri vincitori assoluti e campioni per ogni partita che puoi giocare in un lontano futuro oscuro o in tutti i Reami Mortali.

Quest'anno, i primi posti sono stati presi in un pareggio tra Spagna e Stati Uniti. Entrambi i paesi hanno ottenuto 39 punti nel torneo, lasciando la Francia al terzo posto con 36 punti e l'Italia al quarto con 34 punti. Come spesso accade con qualsiasi cosa inventata dagli inglesi, l'Inghilterra non ha vinto i Campionati del Mondo di Warhammer, ma non eravamo in basso in modo imbarazzante in classifica, guadagnando il quinto posto con 32 punti.

Guardando ai singoli vincitori, vediamo Richard Siegler degli Stati Uniti vincere Warhammer 40,000, Jean-Baptiste Aymes ha portato a casa il primo premio dopo alcune partite combattute di Age of Sigmar e Fernando Marcos della Spagna ha battuto la concorrenza in Warhammer 40,000: Kill Team.

