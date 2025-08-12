Spagna in fiamme: 22 Grandi Incendi registrati solo quest'estate con un agosto devastante finora

HQ

Durante lo scorso fine settimana si è saputo che Las Médulas, storico sito di estrazione dell'oro (situato a León, in Spagna) e Patrimonio dell'Umanità secondo la designazione dell'UNESCO, stava bruciando. Nelle vicinanze, nel nord-ovest del paese, in Galizia, solo nelle ultime settimane si sono verificati diversi Grandi Incendi, sia alla fine di luglio che all'inizio di agosto. Le temperature estremamente elevate dovute all'attuale ondata di caldo, il forte vento, il cambiamento climatico e, purtroppo, l'intervento umano (incendio doloso), sono alla base della catastrofe di quest'anno.

Mentre gli incendi boschivi compaiono ogni anno sulla mappa spagnola, il 2025 è stato particolarmente feroce finora e non siamo nemmeno a metà del mese di picco di agosto. La primavera ha visto un Grande Incendio Forestale (GIF con l'acronimo spagnolo), mentre nelle sette settimane dell'estate il numero è cresciuto rapidamente e orribilmente fino a un totale di 22, 10 solo nei primi 11 giorni del mese in corso, come riportato da ElDiario. Un incendio boschivo è considerato una GIF quando supera i 500 ettari bruciati.

Secondo la stessa fonte, anche se il totale degli incendi registrati nel Paese all'anno è diminuito rispetto a due decenni fa, la media dei GIF è cresciuta costantemente fino a 23 all'anno, un numero che il 2025 sta per vedere, con quasi tutta la penisola a rischio incendi boschivi. Oltre alla Galizia e alla Castiglia-León, altre regioni colpite dalle GIF includono l'Andalusia, l'Estremadura, la Catalogna e la Castiglia-La Mancia, con migliaia di persone evacuate e campi, raccolti e foreste persi per sempre.

Con la crisi climatica che offre i migliori ingredienti per incendi devastanti e che si diffondono rapidamente, è necessario mettere in atto maggiori misure e consapevolezza per evitare che si verifichi un'altra estate nera.