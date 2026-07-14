Spagna vs. Francia: breve storia della rivalità tra i favoriti ai Mondiali

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Le partite importanti della Coppa del Mondo si svolgono questa settimana: Francia e Spagna sono i primi paesi a disputarsi le semifinali (martedì 14 luglio, 21:00 CEST, 20:00 BST): la Francia punta a una terza finale consecutiva incredibile; La Spagna punta a raggiungere la sua seconda finale di sempre e a conquistare la sua seconda stella dopo il 2010.

In teoria, alcuni si aspettano che la Francia sia favorita per avere stelle marcatrici come Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé e Michael Olise, ma la Spagna è stata la migliore squadra difensiva, avendo segnato finora solo un gol (e con l'allenatore francese Didier Deschamps che dice che la Spagna è favorita). Quello che è certo è che sarà un incontro incredibile... con molti che credono che, chiunque vinca stasera, sarà il grande favorito per una finale contro Inghilterra o Argentina.

Incredibilmente, esiste un solo precedente di una partita Spagna vs. Francia ai Mondiali. Nel 2006 era l'ottavo di finale: la Francia rimontò per vincere 3-1, con gol di Ribéry, Vieira e Zidane; La Francia perse la finale contro l'Italia.

Più recentemente, la Spagna ha battuto la Francia due volte: in semifinale della Nations League 2025, 5-4, e in semifinale di Euro UEFA, 2-1. Tuttavia, la Francia ha battuto la Spagna 2-1 nella finale della Nations League 2021, la prima edizione del torneo.

Molto prima, la partita più memorabile fu la finale di Euro 1984, dove Platini e Bellone segnarono e la Francia vinse 2-0. Nelle partite ufficiali (in competizioni FIFA o UEFA), la Spagna non riuscì a battere la Francia fino ai quarti di finale di Euro UEFA nel 2012, 2-0. La loro ultima amichevole, nel 2017, è stata anch'essa una vittoria per la Spagna.

In totale, entrambe le nazioni si sono affrontate 38 volte dal 1922, contando le amichevoli partite, con la Spagna che ne ha vinte 18, la Francia 13 e 7 pareggi. Chi vincerà stasera e raggiungerà la finale della Coppa del Mondo?