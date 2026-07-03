Spagna vs. Portogallo confermato come momento saliente degli ottavi di finale del Mondiale lunedì

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Un Derby Iberico è confermato come uno dei momenti salienti degli ottavi di finale della Coppa del Mondo FIFA dopo i risultati di giovedì. Per prima cosa, nella loro partita più bella ai Mondiali di oggi, la Spagna ha travolto l'Austria 3-0, con una doppietta di Mikel Oyarzabal e un gol di Pedro Porro, migliorando le sensazioni della partita contro l'Uruguay e aggiungendo un altro clean sheet.

Ore dopo, la partita tra Portogallo e Croazia era molto più combattuta: il Portogallo era molto più dominante nel primo tempo, ma fu Ivan Perisic al 53° minuto a superare la Croazia nel tabellone. Dopo alcuni gol annullati dal VAR, uno dalla Croazia e un altro dal Portogallo, Cristiano Ronaldo ha pareggiato con un rigore, diventando il giocatore più anziano dei Mondiali a segnare in una partita a eliminazione diretta.

La fine della partita è stata movimentata ma straziante per la Croazia: dopo che Gonçalo Ramos ha portato il Portogallo in vantaggio al 94° minuto, Josko Gvardiol ha pareggiato di nuovo al 103° minuto di recupero. Tuttavia, la tecnologia semiautomatica ha scoperto che la palla aveva toccato Igor Matanovic durante il passaggio in linea, mettendo Gvardiol in fuorigioco, ponendo fine alle speranze della Croazia (secondo classificato nel 2018, terzo nel 2022) e forse ponendo fine alla carriera di Luka Modric.

Spagna vs. Portogallo lunedì

Ciò significa che Spagna e Portogallo si giocheranno nuovamente lunedì 6 luglio alle 21:00 CEST/20:00 BST negli ottavi di finale, un nuovo capitolo della rivalità iberica, dopo la vittoria del Portogallo sulla Spagna nella finale della Nations League 2024/25, un anno fa. In totale, Spagna e Portogallo hanno giocato 41 partite (partite ufficiali incluse amichevoli sparsi: la Spagna ha vinto 17 volte, il Portogallo 7 volte e ci sono state 7 vittorie).