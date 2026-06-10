Sparatoria di massa segnalata a Johannesburg, 12 già confermati morti

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È stato riportato che un evento di sparatoria di massa si è verificato nell'area di Johannesburg, in Sudafrica, con BBC News che ha segnalato che 12 persone sono state confermate morte e altre nove ferite nell'ambito dell'incidente.

La sparatoria è avvenuta nella zona di Cleveland martedì sera tardi e, al momento, la polizia sta attivamente cercando i sospetti coinvolti nella sparatoria, con una caccia all'uomo in corso.

La sparatoria non sembra essere stata guidata da una sola persona, come spesso accade in questi tragici eventi, poiché una dichiarazione della polizia afferma che una Toyota Quantum bianca è stata vista mentre lasciava "più di 10 sospetti" vicino a una stazione di servizio, prima che queste persone entrassero in un insediamento residenziale e iniziassero ad aprire il fuoco contro i membri della comunità.

Naturalmente, sembra esserci più di quanto sembri, cosa non insolita per il Sudafrica, dato che il paese ha uno dei tassi di omicidio più alti al mondo, con circa 60 persone uccise ogni giorno, gran parte delle quali è legata alla violenza delle gang.

Le autorità locali hanno inoltre osservato che "il movente dell'attacco è attualmente sconosciuto e fa parte dell'indagine in corso".