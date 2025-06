Sparatoria in una scuola in Austria provoca almeno 9 morti Ex studente apre il fuoco a Graz, segnando uno dei giorni più bui del paese.

HQ Le ultime notizie sull'Austria . Un uomo armato ha fatto irruzione in una scuola secondaria di Graz, in Austria, martedì, uccidendo diverse persone prima di essere trovato morto, hanno confermato le autorità. La polizia ritiene che l'aggressore abbia agito da solo, mentre i rapporti locali suggeriscono che la maggior parte delle vittime erano studenti.

Il cancelliere Christian Stocker ha definito l'incidente una "tragedia nazionale", esprimendo profondo dolore. I testimoni hanno descritto scene caotiche mentre i servizi di emergenza evacuavano la scuola e mettevano in sicurezza l'area. Questa è la peggiore sparatoria in una scuola nella storia moderna del paese. Graz, la seconda città più grande dell'Austria // Shutterstock