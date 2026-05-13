Sparatoria nel Senato filippino dopo che un membro ha incitato una rivolta contro il suo arresto

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Manila è in massima allerta dopo che testimoni oculari hanno segnalato raffiche di colpi di arma da fuoco all'interno del Senato filippino. Si ritiene che l'incidente sia avvenuto intorno alle 14:00 CEST, mentre le tensioni tra il governo e il pubblico aumentavano per l'imminente arresto di un senatore su richiesta della Corte Penale Internazionale all'Aia.

Il senatore Ronald dela Rosa, ex capo della polizia nazionale e esecutore della sanguinosa 'guerra alla droga' organizzata dall'ex presidente Rodrigo Duterte (attualmente in custodia in attesa di processo presso la CPI), era stato barricato all'interno dell'edificio del Senato da lunedì scorso, quando sospettava che sarebbe stato emesso un mandato di arresto contro di lui con l'accusa di crimini contro l'umanità. Il senatore ha poi convocato una rivolta civile per impedirne l'arresto, che sospettava sarebbe avvenuta oggi, mercoledì.

Dopo la sparatoria di questo pomeriggio, l'edificio è stato rapidamente evacuato, mentre alcuni testimoni oculari hanno affermato di aver visto membri dell'esercito entrare nell'edificio armati di fucili. Il presidente del paese, Ferdinand Marcos Jr., ha diffuso un video invitando alla calma mentre gli eventi sono in fase di indagine, mentre il ministro dell'interno ha dichiarato che al momento non è stato emesso alcun mandato di arresto o estradizione contro dela Rosa. Al momento della stesura di tesura, nessun gruppo o fazione si è mai rivendicato la responsabilità della sparatoria.

Presidente filippino Ferdinand Marcos Jr. // Shutterstock

Fonte: Reuters.