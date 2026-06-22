Una sparatoria mortale in una scuola avviene nelle Filippine

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Le Filippine hanno subito una sparatoria scolastica mortale, come riportato da The Manila Times e YLE. Almeno tre persone sono morte e cinque ferite nella San Jose National High School nella città di Tacloban.

La sparatoria è avvenuta alle 9 del mattino di lunedì. Un sospetto è stato arrestato, mentre l'altro è ancora a piede libero.

Video che circolavano online mostravano studenti e insegnanti fuggire dalla scuola in preda al panico, alcuni in lacrime, mentre una studentessa ferita veniva portata via da altri studenti. Ci sono state segnalazioni non confermate secondo cui almeno una delle vittime era uno studente.

Le sparatorie nelle scuole sono rare nelle Filippine.