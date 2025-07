Spartacus torna quest'inverno con la serie House of Ashur che ha piegato la storia

Durante il fine settimana, nell'ambito degli eventi San Diego Comic-Con, Starz ha rivelato di avere un nuovo progetto Spartacus in lavorazione e che debutterà già questo inverno. Conosciuto come Spartacus: House of Ashur, questo spettacolo è familiare a ciò che abbiamo imparato a conoscere e aspettarci dal franchise, tranne per il fatto che ha una differenza fondamentale, in quanto è in realtà una linea temporale alternativa, un approccio in stile what if.

Lo spettacolo è costruito sulle fondamenta della domanda, che cos'è Assur non è stato ucciso sul Vesuvio nel Spartacus: Vengeance e invece gli è stata concessa la scuola di gladiatori di proprietà di Batazio per aver aiutato i romani a uccidere Spartaco e reprimere la sua rivolta di schiavi.

Solo perché è ambientato in una linea temporale alternativa e non si basa sulla narrazione di base che il franchise ha già delineato, ci viene detto che questo sarà uno spettacolo di Spartacus in tutto e per tutto. Sarà "erotico", "elettrizzante" e " un'esperienza sulle montagne russe che si basa su tutto ciò che ha reso la serie originale un successo colossale".

La data esatta della premiere di Spartacus: House of Ashur non è stata ancora confermata, a parte l'inverno, ma abbiamo un trailer da vedere, che potete vedere qui sotto.