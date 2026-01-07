Speedball di Rebellion arriverà su PlayStation e Xbox alla fine del mese

HQ

Lo sviluppatore Rebellion ha rivelato che il suo progetto di sport d'azione Speedball uscirà ufficialmente dall'Early Access su PC entro la fine di questo mese, mentre contemporaneamente arriverà su console PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Come confermato in un nuovo trailer e post sul blog, il titolo ha completato la sua corsa in Early Access ed è pronto per i grandi livelli di progetto 'completato'. Questa rinascita della franchigia Bitmap Brothers porta i giocatori nell'anno 2138 e, per quanto riguarda ciò che offrirà, ci viene detto di aspettarci quanto segue.

"Speedball è uno sport futuro senza filtri che viene usato dalle mega-corporazioni per distrarre le masse oppresse dalle loro vite miserabili. È l'unico sport che permette a due squadre ciberneticamente potenziate di sfidarsi a livelli di velocità e violenza oltre i limiti umani. Le partite sono veloci, esplose e imprevedibili e dovrai padroneggiare il passaggio ad alta velocità, la coordinazione e il tiro."

Questa versione completa del gioco includerà tutti i miglioramenti che Rebellion ha aggiunto durante l'Accesso Anticipato, tra cui il League Mode, un sistema tutorial migliorato, grafica migliorata, meccaniche di gioco e di tiro migliorate, nuovi set di armature e stili di colore, e altro ancora.

Con il lancio e l'uscita dall'Early Access previsti per il 27 gennaio, puoi vedere qui sotto l'ultimo trailer del gioco.