Sperimenterai un "tocco di Mida inverso" in Necromental

I giochi incrementali sono noti per dare ai giocatori grandi quantità di potere, e anche se lo otterrai sicuramente in Necromental, gli sviluppatori vogliono che il tuo viaggio sia più simile a un gioco di ruolo nel modo in cui si costruisce gradualmente. Al Barcelona Game Fest, abbiamo incontrato Luis Nogueira, CEO di Digitality Games, per parlare dell'offerta di Necromental.

"Quello che stiamo cercando di fare è davvero tirare fuori la fantasia di potere da incrementali che, sai, sei questo enorme essere potente, ma dandogli un po' più di RPG", ha spiegato. "Quindi, anche un po' di dungeon crawling, un po' di mistero, un po' di enigmi, stiamo solo dando al mondo un po' più di contesto in modo che tu possa effettivamente ottenere una storia dietro quello che stai facendo. Ma tutto ciò che riguarda il gioco, il nucleo del gioco è incrementale. In questo caso, si chiama Necromental perché si tratta di negromanzia.

"Come negromante, tutto ciò che tocchi, hai una sorta di tocco di Mida al contrario. In un certo senso, tutto ciò che muore intorno a te è ora tuo alleato. Quindi, il tuo esercito sta crescendo costantemente in dimensioni, ma sta anche crescendo in potenza e in opportunità crescenti".

Necromental è attualmente in una fase più di prototipo/sezione verticale, ma ci sono piani per l'uscita relativamente presto. Considerando la negromanzia disponibile e l'atmosfera generale del gioco, non siamo sorpresi di vederlo puntare a un'uscita spettrale della stagione 2026.