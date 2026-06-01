Spettacoli estivi: Aspettative e speranze per il Summer Game Fest del 7 giugno

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Anche se non lo chiamiamo più "E3", e anche se una grande sala espositiva nel cuore di Los Angeles non viene più affittata per ospitare una serie di showcase chiave dedicati a editori, lo spirito di quella mostra, per fortuna, vive ancora. Questo è dovuto principalmente a Geoff Keighley, che ha praticamente preso il controllo con il suo concetto di "Summer Game Fest", ma anche perché gli altri grandi protagonisti, come per magia, continuano a programmare i loro show più o meno nello stesso orario, solo digitalmente.

Quindi copriremo tutti questi spettacoli e, attraverso una serie di articoli, ci prepareremo insieme per ognuno di essi. Informazioni pratiche su dove e quando, oltre a qualche previsione su ciò che probabilmente vedremo, e magari qualche speranza da sogno, questo è il piano, quindi iniziamo con le mostre di quest'estate!

Cosa, dove, quando

Sappiamo molto meno sullo showcase del Summer Game Fest di quest'anno che sullo stato del gioco di Sony. Tuttavia, sappiamo che inizia alle 22:00 BST/23:00 CEST, e che c'è un riscaldamento dalle 21:30 BST/22:30 CEST tramite YouTube, quindi la durata e i contenuti non saranno pubblicati qui in anticipo. Per aumentare l'attesa fin dall'inizio, Sony ha rivelato che avrebbe dedicato una parte significativa della loro serie a Wolverine della Marvel, ma non ci sono promesse qui. Anche la descrizione rimane volutamente vaga:

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In diretta dal Dolby Theatre, unisciti a Geoff Keighley, Lucy James e migliaia di fan per uno sguardo a cosa ci aspetta nei videogiochi.

Tradizionalmente, il Summer Game Fest dura circa due ore e offre un mix molto più eclettico di titoli principali e minori.

Aspettative specifiche

Ora sappiamo di cosa si tratta e quando si svolgerà lo spettacolo, cosa ci aspettiamo di vedere?

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Dato che la fiera di quest'anno è incastonata tra showcase dedicati di Sony, Microsoft e forse Nintendo in futuro, è meno probabile (anche se non impossibile) che vedremo titoli first-party importanti qui. Pensiamo quindi che la maggior parte di queste rivelazioni arriverà da sviluppatori terzi.



Storicamente, Keighley ha avuto un buon rapporto con Square Enix, e in precedenza aveva annunciato Final Fantasy VII: Rebirth come un annuncio finale e importante. Lo stesso potrebbe accadere con il terzo e ultimo capitolo della VII trilogia.



Ci sono una ricchezza di lanci di terze parti di grande qualità che potrebbero essere facilmente mostrati durante la serie, da Onimusha: The Way of the Sword di Capcom a Control Resonant e Tomb Raider: Legacy of Atlantis.



Mundfish ha tradizionalmente favorito anche Keighley, quindi sembrano probabili nuovi sguardi su Atomic Heart 2 e The Cube. Entrambi i giochi sono stati svelati durante il Summer Game Fest dello scorso anno.



Le voci sono circolate, e dubitiamo che siano del tutto fuori strada: ci aspettiamo qualcosa legato a Resident Evil qui, sia sotto forma di un'espansione per Requiem, sia forse anche del tanto atteso remake di Code Veronica.



Le speranze vaghe

Ora sappiamo cosa possiamo aspettarci in modo semi-realistico, cosa speriamo di vedere?



Il Summer Game Fest sarebbe un'ottima sede per, ad esempio, Cloud Chamber Games e il primo vago teaser di BioShock 4. Lo studio ci lavora da molto tempo e ha rilanciato il progetto più volte, ma anche tenendo conto di questo, incrociamo le dita che una presentazione più formale sia in programma.



Restando con le rivelazioni ad alto impatto di terze parti, crediamo anche che Avalanche sia quasi pronta con Hogwarts Legacy 2. Se ciò accadrà qui, in un'altra vetrina o forse non ancora per ora, non lo sappiamo, ma si adatterebbe molto bene al focus della serie sui titoli di terze parti, e un Hogwarts Legacy 2 attirerebbe molta attenzione.



Sebbene Kojima stia attualmente lavorando a OD, un progetto che potrebbe essere presentato al Summer Game Fest, o forse più probabilmente all'Xbox Game Showcase, sta anche lavorando a Physint. Data la loro amicizia, Kojima potrebbe salire sul palco per mostrare concept art, o magari un teaser in CG appariscente.



Cosa vorresti vedere al Summer Game Fest?