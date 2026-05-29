Spettacoli estivi: aspettative e speranze per lo stato di gioco PlayStation del 2 giugno

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Anche se non lo chiamiamo più "E3", e anche se una grande sala espositiva nel cuore di Los Angeles non viene più affittata per ospitare una serie di showcase chiave dedicati a editori, lo spirito di quella mostra, per fortuna, vive ancora. Questo è dovuto principalmente a Geoff Keighley, che ha praticamente preso il controllo con il suo concetto di "Summer Game Fest", ma anche perché gli altri grandi protagonisti, come per magia, continuano a programmare i loro show più o meno nello stesso orario, solo digitalmente.

Quindi copriremo tutti questi spettacoli e, attraverso una serie di articoli, ci prepareremo insieme per ognuno di essi. Informazioni pratiche su dove e quando, oltre a qualche previsione su ciò che probabilmente vedremo, e magari qualche speranza da sogno, questo è il piano, quindi iniziamo con le mostre di quest'estate!

Cosa, dove, quando

Lo State of Play di Sony inizia il 2 giugno alle 22:00 BST/23:00 CEST. Può essere visto su tutte le principali piattaforme di streaming, ma PlayStation stessa si riferisce a YouTube e Twitch.

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Andiamo dritti a ciò che Sony stessa dice sulla serie, così possiamo creare il contesto di cosa aspettarci:

"State of Play torna martedì 2 giugno con più di 60 minuti di aggiornamenti, annunci e rivelazioni di gameplay da parte dei migliori studi del mondo. Per iniziare, potrai dare un'occhiata più da vicino a Marvel's Wolverine. Insomniac Games condividerà altri tratti del suo prossimo gioco d'azione e avventura in terza persona, mostrando il combattimento brutale e implacabile di Logan insieme ad alcuni nuovi dettagli. Questa nuova versione della leggenda dei fumetti esce su PS5 il 15 settembre."

Ok, 60 minuti, storicamente è molto più lungo rispetto ad altre trasmissioni di State of Play, il che suggerisce che questa potrebbe essere un po' più intensa, ma potrebbe anche essere semplicemente perché la presentazione del gameplay di Marvel's Wolverine richiede un po' più di tempo.

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Cosa aspettarsi

Ora sappiamo di cosa si tratta e quando inizierà lo show, quindi cosa ci aspettiamo di vedere?



Sony ha in realtà meno studi first-party attivi di quanto si possa pensare, e sappiamo su cosa stanno lavorando molti di loro. Pertanto, è decisamente irrealistico aspettarsi una lunga lista di rivelazioni di prima parte durante questo Stato di Gioco. In particolare, ci aspettiamo che Cory Barlog finalmente presenti il suo progetto alla Sony Santa Monica, che con ogni probabilità viene sviluppato in parallelo a un progetto di studio più ampio. Se questo sia lo spin-off God of War incentrato su Faye resta da vedere, ma sembra certamente plausibile.



Sembra una certa coincidenza che Sony abbia recentemente registrato il marchio "Break In", e questo indica, se non altro, verso Fairgames, il gioco live service di Haven Studios, che ha già subito qualche playtest interno mediocri, ma che potrebbe essere facilmente mostrato.



È difficile dire esattamente come sarà la selezione dei titoli di terze parti. Tomb Raider: Legacy of Atlantis, Control Resonant, Final Fantasy VII Parte III, Judas, quale dei prossimi show presenterà quale gioco? Sappiamo che l'autunno, nonostante il lancio di Grand Theft Auto VI il 19 novembre, deve essere completato, quindi ci aspettiamo di vedere un buon numero di giochi ricevere date di uscita su editori e piattaforme.



Ci aspettiamo che diversi titoli indie che Sony ha precedentemente messo in evidenza ricevano maggiore attenzione. Giochi come Hela, Out of Words, Mortal Shell II, Ontos, Over the Hill - giochi che Sony ha già aiutato a svelare o mostrare, e che sono specificamente previsti per il lancio nel 2026 - dovrebbero essere messi sotto i riflettori qui.



Le speranze vaghe

Ora sappiamo cosa possiamo aspettarci in modo semi-realistico, quindi cosa speriamo di vedere?



Anche se le opinioni sono divise sulla posizione di Naughty Dog come una sorta di leader tra gli studi PlayStation, c'è sempre qualcosa di estremamente entusiasmante in qualunque cosa lo studio riveli, e pensiamo che potrebbe essere il momento di dare uno sguardo nuovo a Intergalactic: The Heretic Prophet. Ad essere sinceri, sembra più adatto per una presentazione questo autunno, o ai Game Awards, ma almeno consoliderebbe l'interesse per questa nuova IP, a patto, ovviamente, che Naughty Dog sia pronto.



Anche se è più probabile che CD Projekt RED si presenti al Summer Game Fest qualche giorno dopo, in generale incrociamo le dita che lo studio polacco faccia un'apparizione in un modo o nell'altro. Potrebbe essere con The Witcher 4, che probabilmente è lo scenario più probabile, ma potrebbe anche essere con un'anteprima del prossimo Cyberpunk. Non abbiamo alcun dubbio che Cyberpunk sarà formalmente presentato prima dell'uscita di The Witcher 4, ma la domanda è semplicemente quando.



Bioshock 4 ha attraversato un periodo di sviluppo molto turbolento, e resta da vedere se Cloud Chamber sarà davvero adatto a gestire la franchigia. Ma sarebbe comunque estremamente emozionante vedere la serie resuscitata a State of Play, portando un nuovo faro, una nuova città, una nuova era.



Sono passati più di due anni da quando Suicide Squad: Kill the Justice League è stato pubblicato con recensioni negative, e successivamente sono emerse voci secondo cui Rocksteady stava finalmente iniziando a realizzare un nuovo gioco single-player tradizionale, e uno incentrato su Batman. Più recentemente, le voci hanno puntato verso un gioco di Batman Beyond, cosa che per noi va bene. Il gioco è pronto? No, non di certo in fondo, ma sarebbe fantastico vedere una sorta di trailer, anche solo per ricordare che lo studio è tornato in carreggiata.



Cosa vorresti vedere da State of Play?