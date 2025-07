Spia ucraina uccisa in una sparatoria alla luce del giorno a Kiev Le autorità avviano un'indagine dopo che un ufficiale di alto rango dell'SBU è stato colpito in una zona residenziale.

HQ Le ultime notizie su Russia e Ucraina . Un colonnello del Servizio di sicurezza ucraino (SBU) è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco in pieno giorno in un quartiere residenziale di Kiev giovedì, provocando una rapida risposta da parte delle forze dell'ordine locali e dei funzionari dell'intelligence. "Il servizio di sicurezza e la polizia nazionale stanno adottando una serie completa di misure per chiarire tutte le circostanze del crimine e consegnare i responsabili alla giustizia", ha dichiarato giovedì il Servizio di sicurezza dell'Ucraina (SBU) in una dichiarazione. L'uomo armato è fuggito dalla scena a piedi ed è in corso una caccia all'uomo mentre gli investigatori analizzano filmati verificati che mostrano il momento dell'attacco. Mentre le autorità hanno confermato il rango della vittima e aperto un procedimento penale, non hanno commentato i possibili motivi. Poltava, Ucraina - 6 marzo 2021: combattenti del Servizio di sicurezza dell'Ucraina (SBU, ucraino: СБУ) durante l'addestramento sul campo in inverno // Shutterstock