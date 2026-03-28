Spider -Alla coppia di creatori di Verse è stato offerto un film live-action Spider-Man di Sony

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Sony ha avuto un periodo piuttosto disomogeneo con Spider-Man e il suo universo più ampio in senso cinematografico, poiché mentre i film animati dello Spider-Verse sono stati grandi successi, l'universo live-action basato su eroi e villain chiave più oscuri (Madame Web, Kraven il Cacciatore, Morbius, avete capito il senso) è stato praticamente un completo flop. Spider-Man è stato un grande successo al cinema ultimamente, ma soprattutto come parte dell'Universo Cinematografico Marvel e con Tom Holland al timone, nonostante i migliori sforzi di Sony...

Dopo il successo dei film dello Spider-Verse, è stato ora rivelato che la coppia di creatori Christopher Miller e Phil Lord ha in realtà ricevuto un film live-action di Spider-Man da parte della Sony, anche se questo progetto non ha mai davvero preso forma. Non abbiamo molte informazioni precise su questo fronte, oltre alla sua esistenza, ma tutti i segnali e il modo in cui Lord e Miller alludono al progetto suggeriscono che sarebbe stato parte dell'ormai defunto universo live-action della Sony.

Parlando nel podcast Happy Sad Confused (da 48:37), Miller ha detto che questo è vero, dicendo: "Sì. Sai, sai. Come sapete, amiamo Spider-Man. Siamo fan del personaggio e del mondo. Lasciamo perdere."

Vi sarebbe piaciuto vedere la coppia aiutare a dare vita a un altro film live-action di Spider-Man o avremmo dovuto mantenere gli sforzi dell'MCU come gli unici film live-action di Spider-Man al cinema?