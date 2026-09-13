Come detto prima, questo è davvero l'anno dell'horror. Le creature sono un tema ricorrente in una borsa "Goodies & Miscellany" che forse contiene troppo pochi dei miei colori preferiti. Spider Island è l'ultima aggiunta, e devo dire che ho nutrito un barlume di speranza, anche se la premessa è esattamente sciocca come sembra.

Ecco qui: "Un'invasione di ragni mortali colpisce un resort tropicale appena aperto quando un gruppo di influencer arriva per recensirlo e creare contenuti."

Oh, ciao Mark!

Cominciamo rispondendo alla domanda sul perché Peter Westberg, 39 anni, nonostante la serie di film di creature di quest'anno, abbia pensato che questo fosse qualcosa con potenziale. La risposta è, semplicemente, il nome del regista: Christopher Nolan. No, sto solo scherzando. Se fosse stato così, ci saremmo regalati a un film horror di ragni tecnicamente competente di tre ore con uomini che fissano nel vuoto e mormorano banalità pseudo-scientifiche.

No, il nome in questione è Christopher Smith. Non è affatto uno dei miei preferiti, ma ha comunque dimostrato di essere un regista competente che ha realizzato film piuttosto divertenti: ha fatto la svolta con il film horror underground Creep, che, ad essere onesto, non ho ancora dimenticato dopo tutti questi anni. Poi è arrivato Severance (da non confondere con la serie TV di Apple), su un ritiro aziendale che non va come previsto. Black Death, con Eddie Redmayne e Sean Bean, ha offerto un horror medievale d'azione sulla peste davvero raccapricciante per chi fosse desideroso di vedere Sean Bean fare ciò che fa quando è in produzione (capisci cosa intendo). Triangle, un survival horror ambientato su una nave, non dovrebbe essere dimenticato nemmeno lui. Quindi c'è sicuramente del potenziale dato il curriculum di Smith.

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Il cast di Spider Island forse non è nulla di cui entusiasmarsi troppo. I giovani personaggi sono interpretati da attori a me sconosciuti, come Rose Williams (Reign, Medici), Divian Ladwa (Slow Horses, Ant-Man and the Wasp) e Abraham Lewis (The Toxic Avenger). Un po' più noto è Andy Nyman di Peaky Blinders, Lockerbie e Wicked. Poi abbiamo il veterano Tim McInnerny, che appare sia in Severance che in Black Death. Ha produzioni come Game of Thrones, Notting Hill e Gladiator II al suo attivo. Non c'è davvero nulla nel cast che spicchi. Una scrollata di spalle, ma suppongo che non ci si aspetterebbe molto di più da questo tipo di film.

Allora, come si comporta questa premessa estremamente semplice e potenzialmente divertente nelle mani di un regista abituato a lavorare con horror di rilievo? Per niente. Per niente. Non c'è davvero nulla di positivo da dire a riguardo. Non fanno assolutamente alcun uso della premessa assurda e potenzialmente divertente. I dialoghi non la sollevano e, già che siamo sulla sceneggiatura, aggiungo che è il risultato di una collaborazione tra non meno di quattro persone. Quindi il detto "troppi cuochi in cucina" ha assunto un significato completamente nuovo.

Sembra che abbiamo preso un pezzo di mostro a otto zampe.

Gli effetti sono buoni? Beh. Ci viene trattato un'invasione di ragno. Non è niente di particolarmente sofisticato. All'inizio è piuttosto poco interessante, e non ti interessano i personaggi. Il rapporto padre-figlia che si sviluppa cerca di essere commovente, ma non suscita davvero alcuna curiosità. Ci vuole troppo tempo prima che succeda davvero qualcosa, e l'unica cosa anche solo vagamente divertente è probabilmente quando Mangusta mangia un fungo e striscia per un corridoio. Non c'è mai alcun senso di tensione o suspense intorno all'invasione dei ragni in sé. Certo, se soffri di aracnofobia, potresti comunque andare nel panico.

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Ma c'è qualcosa di profondamente difettoso in un film di creature che non riesce nemmeno a realizzare scene di morte creative. Un po' come la maggior parte dei film horror sugli squali di questa primavera ed estate che non hanno mai osato mostrare i denti. Qui, vediamo per lo più solo alcune persone cadere a terra urlando mentre i ragni corrono su di loro. Non sto dicendo che dobbiamo essere trattati con un gore estremo, ma potrebbe essere un po' più divertente? Smith ha l'esperienza, dopotutto, ma forse alla fine si riduce a una mancanza di budget. O a un interesse genuino. O entrambi. Perché sembra proprio un film che ti è stato scaricato addosso con un tiepido "Fai qualcosa con questo; uscirà tra un anno. Non chiamarmi, ti chiamo io - ciao ciao."

Spider Island fa leva al suo nome, dato che su un'isola ci sono molti ragni. Ma in realtà è un film completamente inutile che nemmeno sembra essere stato fatto per intrattenere. La cosa migliore che posso dire su Spider Island, a parte il fatto che alla fine finisce, è che forse il paesaggio è incantevole. Ma avrei potuto andare io stesso a Mauritius, installare una telecamera e catturare dei panorami bellissimi.