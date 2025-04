Spider-Man 4 ufficialmente intitolato Spider-Man: Brand New Day

HQ

È il giorno del pesce d'aprile e sappiamo tutti che significa che un sacco di storie sciocche e gag saranno in circolazione. Uno che non è uno scherzo o una gag è di Sony Pictures, che come parte della sua apparizione al Cinema Con in corso, ha appena rivelato il titolo ufficiale e la data della premiere di Spider-Man 4.

Il film, che vedrà di nuovo Tom Holland nei panni del lanciatore di ragnatele, farà il suo grande debutto nei cinema il 31 luglio 2026, diventando il prossimo film dopo l'attesoMarvel Cinematic Universe Avengers: Doomsday. Forse questo film servirà come un modo per reintrodurre Spider-Man all'ovile prima di Avengers: Secret Wars nel 2027.

Come da titolo effettivo del film, ci viene detto che questo è Spider-Man: Brand New Day. Al momento non sono state fornite informazioni sulla trama o sul casting, quindi non ci resta che rimanere sintonizzati e attendere ulteriori notizie da Sony e Marvel Studios.