Spider-Man affronta una rinascita nel trailer completo di Brand New Day

HQ

Proprio ieri abbiamo parlato della notizia che il trailer Spider-Man: Brand New Day stava per essere pubblicato, ma in segmenti in tutto il mondo, chiedendo ai fan di collaborare e di ricostruire il trailer completo. Questo è stato raggiunto e ora il trailer completo è stato condiviso.

Questa visione completa di Spider-Man: Brand New Day presenta una serie di punti della trama entusiasmanti. Vediamo Peter Parker vivere in un mondo completamente solo, affrontare una varietà di nemici tra cui Scorpion, riaccendere i legami con MJ e Ned, chiedere aiuto a Bruce Banner e avere qualche complicazione con il Punisher (quindi... Frank Castle è vivo?). Tutto questo mentre Peter affronta un problema completamente nuovo e importante, ovvero quella che sembra essere una rinascita legata alla sua genetica mutata da ragno.

Inutile dire che Spider-Man: Brand New Day cercherà di approfondire molto quando debutterà il 31 luglio. Potremmo guardare il più grande blockbuster estivo di questo film, soprattutto considerando il cast di stelle con Tom Holland come protagonista, ma anche Zendaya, Mark Ruffalo, Jon Bernthal, Sadie Sink (apparentemente nei panni di Screwball?) e altri.

Guarda il trailer qui sotto.