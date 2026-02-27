Spider-Man: Beyond the Spider-Verse è stato diviso in due film a un certo punto

HQ

Spider-Man: Beyond the Spider-Verse era originariamente previsto per l'uscita nel 2024, poco dopo l'uscita di Spider-Man: Across the Spider-Verse. Tuttavia, chi lavorava al film ha chiarito molto chiaramente che ciò non sarebbe avvenuto e, nel corso di numerosi ritardi, il film è stato invece posticipato a una distribuzione prevista per giugno 2027.

Chris Miller e Phil Lord sono consapevoli di quanto il film sia ritardato e hanno spiegato la decisione di rimandarlo così tanto. Parlando con io9 (tramite Gizmodo), Miller ha detto che originariamente il film era semplicemente troppo grande. "A un certo punto era un solo film, ma c'era troppo film, quindi è stato diviso in due", ha detto. "Ma poi, una volta che guardi quella seconda metà di un film, pensi: 'Beh, non è solo un arco narrativo con inizio, mezzo e fine.'

"Non c'è nessuno che ci metta più pressione di noi stessi, volendo superarci ogni volta e vedere cose che non hai mai visto prima e farle sembrare qualcosa che non hai mai provato prima," Aggiunse Miller. "E quindi, cercare qualcosa di degno come i due precedenti è stato il pilota... Doverlo smontare per rimontarlo è stato davvero, davvero la cosa reale che ha fatto sì che ci mettesse più tempo."

Miller e Lord stanno anche lavorando a Project Hail Mary con Ryan Gosling, che uscirà nelle sale il 20 marzo. Nel frattempo, il team di Sony Pictures Animation sta dando il massimo per far uscire il terzo film di Spider-Verse e evitare che venga rimandato di nuovo.