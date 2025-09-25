Spider-Man: Beyond the Spider-Verse sposta nuovamente la data di uscita

HQ

Due titani dell'animazione si daranno battaglia nel 2027, poiché Sony Pictures Animation e Pixar si scontreranno nel giugno dello stesso anno con Spider-Man: Beyond the Spider-Verse e Gatto che prenderanno il controllo del fine settimana della festa del papà.

Spider-Man: Beyond the Spider-Verse ha spostato ancora una volta la sua data di uscita, poiché Sony non riesce a decidere quando far uscire il terzo film di Spider-Verse. Come riportato da Deadline, Gatto e Spider-Man: Beyond the Spider-Verse affronteranno un altro sfidante in How to Train Your Dragon 2, che arriverà l'11 giugno 2027.

Sembra che l'estate del 2027 stia già diventando incredibilmente affollata, dato che non molto tempo dopo il 18 vedremo arrivare nelle sale anche Superman: Man of Tomorrow. Per quanto riguarda la battaglia tra Pixar e Sony, sfortunatamente per il Topo, se dobbiamo speculare su un potenziale vincitore, sembra che le cose andranno a Spider-Verse. Non solo la Pixar non è più l'attrazione di una volta, come dimostrato da Elio, ma Gatto dovrà anche fare i conti con il culmine di una trilogia che ha catturato i fan di Spider-Man dal 2018.